14.10.2018 | 12:11

За время самых длинных в году каникул внушительная часть юных пензенцев приобщилась к криминалу. Озвученные в ходе работы постоянной комиссии городской думы цифры не внушают оптимизма.

«На 11% в этом году за летний период времени выросла подростковая преступность», - сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

И это при том, что активным досугом в областном центре охвачено 75% несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет. Они все на хорошем счету. А вот те, кто вступил в конфликт с законом, фактически были предоставлены сами себе.

«Наши центры социальной помощи предлагали направить детей из семей со сложной жизненной ситуацией в детские оздоровительные лагеря. Получали отказ от родителей», - пояснил Владимир Попков.

Однако, по мнению депутатов, чтобы избежать негативного влияния улицы на подростков, необходимо активнее вовлекать молодежь в занятия в кружках и секциях и особое внимание уделить работе с неблагополучными семьями.