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Общество | Пензенские родители трудных детей отказались от предложенной помощи

14.10.2018|12:11
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За время самых длинных в году каникул внушительная часть юных пензенцев приобщилась к криминалу. Озвученные в ходе работы постоянной комиссии городской думы цифры не внушают оптимизма.

«На 11% в этом году за летний период времени выросла подростковая преступность», - сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

И это при том, что активным досугом в областном центре охвачено 75% несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет. Они все на хорошем счету. А вот те, кто вступил в конфликт с законом, фактически были предоставлены сами себе.

«Наши центры социальной помощи предлагали направить детей из семей со сложной жизненной ситуацией в детские оздоровительные лагеря. Получали отказ от родителей», - пояснил Владимир Попков.

Однако, по мнению депутатов, чтобы избежать негативного влияния улицы на подростков, необходимо активнее вовлекать молодежь в занятия в кружках и секциях и особое внимание уделить работе с неблагополучными семьями.

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Гость|14.10.2018 13:23|

очередной пук в лужу . деньги ивезде нужны это не при СССР куда душа лежит туда и идешь . они и так не вот управляемые еще их и заставять т е подавлять их волю вмешиваться решили . ну что с тупоголовых то взять . а впрочем бочкарева то помните из двоек не вылазил и ездил по деревням кур давил -- это видимо ваши кадры .

Гость|14.10.2018 13:23|

Сделайте кружки и секции бесплатными,как при СССР,дети будут заниматься,а так -пустое сотрясение воздуха!Только и слышно со всех трибун "надо,сделаем,будет лучше",а в итоге ноль,зеро,з/плату платить чиновникам по результату,нет результата-до свидания!!!

Гость|14.10.2018 13:47|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/nefedov

Гость|14.10.2018 13:48|

Сделайте проезд хотя бы льготным до этих кружков-секций!А то ребенок пошел в 1 класс,проезд СРАЗУ стал платным 100%!!!

Имя: Гость
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