13.10.2018 | 16:03

Сначала читать документы, потом их подписывать, а не наоборот - сотрудники банка России советуют, как сберечь свои нервы и сэкономить деньги.

В последнее время участились случаи, когда человек, обратившийся в финансовое учреждение, получает непонятно что.

«Гражданин приходит в банк для того, чтобы положить деньги на депозит, а менеджер его убеждает, что инвестиционное страхование жизни - это тот же вклад, только выгоднее, и человек подписывает договор», - сообщила заместитель управляющего отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Людмила Барбакова.

Но если понадобились деньги и гражданин решил досрочно закрыть счет, то выясняется, что к банку он не имеет никакого отношения.

«А является клиентом страховой компании. Идет в страховую компанию, страховая компания ему говорит, дескать, мы вам выплатим деньги, только сумму меньшую, чем вы внесли - таковы условия договора, который вы подписали», - добавила Людмила Барбакова.

Такое некачественное или недобросовестное оказание услуг в финансовых учреждениях обозначается понятием «мисселинг».