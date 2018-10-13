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Общество | Служба судебных приставов напомнила «Чикагскому кварталу» о долгах

13.10.2018|15:01
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Неслучайно в народе часть села Лопатки называют «Чикагский квартал». Там живут по своим понятиям и порядкам, чужакам лучше не показываться, снисходительно относятся лишь к людям в погонах.

У автомобиля службы судебных приставов даже собрался местный табор. Чуть ли не каждый второй житель занесен в базы данных ведомств.

Некоторые сразу приготовили наличные, чтобы рассчитаться по долгам в мобильном пункте. Других же, у кого эти суммы исчисляются не одним десятком и даже сотней тысяч рублей, приставам пришлось разыскивать. У одного из проживающих в селе, к примеру, создалась задолженность по кредитам.

«Даже не проверяют, кому они выдают эти кредиты, просто выдают. Кроме белья и разрушенного интерьера, больше ничего здесь не увидишь. В дом, к сожалению, нам попасть не удается, висит навесной замок, но, я думаю, еще не раз к нему приедем. Как правило, там нечего взять, скорее всего, в доме не будет даже телевизора и холодильника», - сообщила начальник Бессоновского отдела судебных приставов УФССП России по области Галина Сергацкова.

Но нищета и долги не мешают местным пребывать на позитивной волне.

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