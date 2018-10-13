13.10.2018 | 17:12

Участники поисковой группы «Азимут-58» почти две недели провели в Новгородской области в поселке Кневицы, где в 1942 году располагался немецкий опорный пункт. С марта по ноябрь шли бои, в которых полегло немало советских солдат и офицеров.

«202-я дивизия там воевала и участвовала в штурме опорного пункта. В нее в начале 1942 года было большое пополнение именно из Пензенской области, наши земляки воевали», - сообщил руководитель группы Константин Кривулин.

Во время экспедиции трое сердобчан работали бок о бок с коллегами из местного отряда «Березка». Обнаружили останки 26 бойцов. Также были найдены ложка с инициалами, саперная лопатка и два смертных медальона.

«Нашли подписанный портсигар с фамилией Анакина Ефима Павловича. Сейчас мы установили, что он призывался с Красноярского края, связывался с военкоматом. Пытаемся найти родственников, прояснить судьбу погибшего», - добавил Константин Кривулин.

Побывали сердобские поисковики и в деревне Тарасово. Там по инициативе родных лейтенанта маневренной десантной бригады Петра Полозова установили мемориальную доску пензенцу, который вот уже 76 лет покоится в новгородской земле.