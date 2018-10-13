13.10.2018 | 10:23

Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова получила около 800 экземпляров книг из личной коллекции пензенца Геннадия Казанцева. Геннадий Михайлович завещал свою литературу библиотеке, книги передал его сын Андрей Семенов.

Библиотека пополнилась изданиями по медицине, философии, художественными произведениями.

«Книги обязательно найдут своего читателя. Часть из них пополнит фонды, другая будет участвовать в свободном книгообмене в библиотеке и на площадке библиомобиля. Особо ценные экземпляры займут свое достойное место на полках и выставках отдела редких изданий», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.