На ярмарке в Городище обнаружена подозрительная свинина. У гражданина, торговавшего мясом, не было ветеринарных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции.
Этот факт зафиксировал инспектор Россельхознадзора. Он изъял свинину, которая могла оказаться вредной для здоровья употребивших ее в пищу людей.
«С гражданином проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства», - сообщила специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.
надзор проверил бы масло сливочное высшего сорта
водяру вонючее пойло
пиво больше напоминает мыльную газировку
масло подсолнечное вымороженное без запаха вкуса
заварку в пакетиках
мыло с яблочным запахом зеленое по три штуки в упаковке
если видно мясо свинины как на фото так свежее мясо