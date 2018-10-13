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Общество | На ярмарке в Городище изъято 20 кг свинины без ветеринарных документов

13.10.2018|14:28
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На ярмарке в Городище обнаружена подозрительная свинина. У гражданина, торговавшего мясом, не было ветеринарных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции.

Этот факт зафиксировал инспектор Россельхознадзора. Он изъял свинину, которая могла оказаться вредной для здоровья употребивших ее в пищу людей.

«С гражданином проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства», - сообщила специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

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Гость|13.10.2018 15:18|

надзор проверил бы масло сливочное высшего сорта

водяру вонючее пойло

пиво больше напоминает мыльную газировку

масло подсолнечное вымороженное без запаха вкуса

заварку в пакетиках

мыло с яблочным запахом зеленое по три штуки в упаковке

если видно мясо свинины как на фото так свежее мясо

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