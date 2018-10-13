13.10.2018 | 14:28

На ярмарке в Городище обнаружена подозрительная свинина. У гражданина, торговавшего мясом, не было ветеринарных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции.

Этот факт зафиксировал инспектор Россельхознадзора. Он изъял свинину, которая могла оказаться вредной для здоровья употребивших ее в пищу людей.

«С гражданином проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства», - сообщила специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.