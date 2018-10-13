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Общество | На площади Ленина начался монтаж осветительных конструкций

13.10.2018|14:02
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На площади Ленина в Пензе продолжается капитальный ремонт. Подрядная организация параллельно с мощением оборудует освещение территории.

В субботу, 13 октября, работу строителей проверил глава администрации города Виктор Кувайцев. Представители подрядной организации рассказали, что сейчас идет подготовка основания под установку опор наружного освещения, а также непосредственно монтаж конструкций.

«Динамика чувствуется, но темп мощения площади гранитом надо нарастить. Важно, чтобы все работы, определенные контрактом, были выполнены вовремя», - отметил мэр Пензы.

Реконструкция началась во второй половине июня 2018 года. Старое покрытие там планируют заменить на трехцветную гранитную плитку. Кроме того, стоянка станет в два раза меньше, появится сквер. Стоимость проекта - 78 миллионов рублей. Предполагается, что работы закончатся в ноябре.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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