13.10.2018 | 14:02

На площади Ленина в Пензе продолжается капитальный ремонт. Подрядная организация параллельно с мощением оборудует освещение территории.

В субботу, 13 октября, работу строителей проверил глава администрации города Виктор Кувайцев. Представители подрядной организации рассказали, что сейчас идет подготовка основания под установку опор наружного освещения, а также непосредственно монтаж конструкций.

«Динамика чувствуется, но темп мощения площади гранитом надо нарастить. Важно, чтобы все работы, определенные контрактом, были выполнены вовремя», - отметил мэр Пензы.

Реконструкция началась во второй половине июня 2018 года. Старое покрытие там планируют заменить на трехцветную гранитную плитку. Кроме того, стоянка станет в два раза меньше, появится сквер. Стоимость проекта - 78 миллионов рублей. Предполагается, что работы закончатся в ноябре.