13.10.2018 | 12:01

На совещании в администрации Пензы, состоявшемся в субботу, 13 октября, обсуждалось освещение пешеходных переходов на городских магистралях.

Мэр Виктор Кувайцев призвал отнестись к этой теме с особой ответственностью. По его словам, до конца года в Пензе необходимо успеть оборудовать освещение на 36 объектах.

«Для концентрации света на пешеходном переходе Г-образные опоры будут дополнительно оборудованы специальными светильниками», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что светильники будут установлены на улицах Бекешской (в районе АЗС, напротив въезда на территорию детской больницы и на перекрестке с ул. Пушкина), Бакунина (в районе лицея № 2 и на перекрестке с Гладкова), Володарского (на перекрестке с Кураева), Карла Маркса (на перекрестке с Московской), Пушкина (на перекрестке с Солдатской, напротив кинокомплекса «Современник», напротив городской администрации и напротив дома № 11), Лядова (в районе школы № 76), Тепличной (в районе школы № 18), Кирова 10а (остановка «Детская библиотека»), Советская, 7 (Соборная площадь), Суворова, 75 (остановка «Ул. Володарского»), Урицкого (на перекрестке с ул. Славы), а также на проспекте Победы (в районе больницы скорой помощи и часовни) и проспекте Строителей, 30 (сквер «Могилевский дворик»).

На части переходов установят по одному светильнику, на других - по два, а на улице Урицкого их запланировано четыре.