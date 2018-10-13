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Общество | На пензенских переходах установят специальные светильники

13.10.2018|12:01
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На совещании в администрации Пензы, состоявшемся в субботу, 13 октября, обсуждалось освещение пешеходных переходов на городских магистралях.

Мэр Виктор Кувайцев призвал отнестись к этой теме с особой ответственностью. По его словам, до конца года в Пензе необходимо успеть оборудовать освещение на 36 объектах.

«Для концентрации света на пешеходном переходе Г-образные опоры будут дополнительно оборудованы специальными светильниками», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что светильники будут установлены на улицах Бекешской (в районе АЗС, напротив въезда на территорию детской больницы и на перекрестке с ул. Пушкина), Бакунина (в районе лицея № 2 и на перекрестке с Гладкова), Володарского (на перекрестке с Кураева), Карла Маркса (на перекрестке с Московской), Пушкина (на перекрестке с Солдатской, напротив кинокомплекса «Современник», напротив городской администрации и напротив дома № 11), Лядова (в районе школы № 76), Тепличной (в районе школы № 18), Кирова 10а (остановка «Детская библиотека»), Советская, 7 (Соборная площадь), Суворова, 75 (остановка «Ул. Володарского»), Урицкого (на перекрестке с ул. Славы), а также на проспекте Победы (в районе больницы скорой помощи и часовни) и проспекте Строителей, 30 (сквер «Могилевский дворик»).

На части переходов установят по одному светильнику, на других - по два, а на улице Урицкого их запланировано четыре.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|13.10.2018 13:20|

А в спальных районах,что не надо!?Основная масса народа сбивается на пешеходных переходах в Арбекове и Терновке.

Гость|13.10.2018 13:44|

А на кольцевой Минской ??? Там от стройки на кольцо один переход и от кольца на минскую другой-ни одного фонаря, освещающего кольцо-с наступлением темноты кольцо на минской превращается в сплошную мглу...и когда ты заходишь на кольцо, то, подъезжая к переходу натыкаешься на пешехода(слева), которого ты даже при всем желании не смог увидеть изза кромешней тьмы на кольце...

Гость|13.10.2018 14:02|

На улице Коннозаводской пешеходные переходы у остановки общественного транспорта и на перекрестке с ул. Школьной утопают во мгле.

Гость|13.10.2018 14:43|

Ооо пик и ген директор брюханков ещё и подсветку не устанавливали?

Имя: Гость
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