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Общество | В приюте для животных в Заречном установили теплые будки

12.10.2018|10:57
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В центре стерилизации и социальной адаптации бездомных животных Заречного осваивают грант, выделенный на реализацию благотворительного проекта «Моя жизнь в твоих руках». В его рамках в карантинной зоне учреждения установили десять утепленных будок для уличного содержания собак.

«Будки сделаны из дерева, утеплены пенопластом и фанерой. На зиму мы постелем в них сено, и собачкам будет проще пережить холода. Общая стоимость будок составила 120 000 рублей», - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Лохматый друг» Лариса Захарова. Ее слова приводит портал «Город-Z».

Кроме того, для животных закупили 64 комплекта посуды из нержавеющей стали (в каждый входит две миски с боковым креплением объемом по 2,5 литра). Они обошлись в 84 100 рублей.

Также в рамках проекта «Моя жизнь в твоих руках» в центре будут установлены снаряды для дрессировки.

В субботу, 13 октября, волонтеры проведут в Заречном праздник «Лохматая суббота».

«Мы ждем горожан с семьями на втором этаже торгового центра «Дубрава» с 11:00 до 14:00. Для гостей мы организуем фотозону, ярмарку сладостей и уникальных изделий ручной работы. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах, где научатся создавать оригинальные упаковки и открытки из бумаги», - сообщила волонтер Ольга Пачковская.

Также горожане смогут приютить подопечных «Лохматого друга» (на мероприятие привезут здоровых кошек и котят, готовых обрести новый дом) или помочь фонду (пожертвовать корма, посуду, средства по уходу за животными, поводки, ошейники, игрушки, чистое старое постельное белье, полотенца).

Источник — «Город-Z»
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