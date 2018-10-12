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Общество | В Пензе стартовала федеральная акция «Внимание, должник!»

12.10.2018|11:01
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В Пензе «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Внимание, должник!», целью которой поставлено простимулировать клиентов погасить долг за коммунальные услуги.

В рамках мероприятия на досках объявлений многоквартирных домов сотрудники энергокомпании разместят информацию о сумме задолженности жильцов за тепло и горячую воду, а также плакаты, напоминающие о необходимости своевременно оплачивать эти ресурсы.

Общая сумма задолженности клиентов Пензы перед «ЭнергосбыТ Плюс» на 8 октября 2018 года составила 117,375 млн рублей. Из них долг управляющих компаний и ТСЖ - 62,855 млн руб., физических лиц - 51,720 млн руб. и местного бюджета - 2,8 млн руб.

«Этой акцией мы надеемся привлечь внимание горожан к существующей проблеме систематических неплатежей, ведь должник в первую очередь вредит сам себе: долги за энергоресурсы негативно сказываются на финансировании ремонтов и реконструкций теплосетей», - подчеркнул директор Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Он также акцентировал внимание на том, что не стоит затягивать оплату квитанций, поскольку на сегодняшний день с должниками ведется серьезная претензионно-исковая работа.

На стадии исполнительного производства применяются различные меры принудительного характера. В зависимости от суммы долга возможно наложение запрета на регистрационные действия в отношении объекта недвижимости, обращение взыскания на имущество, денежные средства, а также ограничение на выезд за границу.

Кроме того, действует упрощенная система судопроизводства в отношении должников. Суд рассматривает дело и принимает решение без вызова сторон.

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