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Общество | В Пензе подвели итоги конкурса «Абилимпикс»

12.10.2018|17:37
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В Пензе подвели Итоги регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Конкурс «Абилимпикс» в городе проходил уже в третий раз.

Лучших определяли в 10 компетенциях - «Зубной техник», «Фотограф-репортер», «Поварское дело» и других. Максим Соломатин стал чемпионом в номинации «Сборка и разборка электронного оборудования».

«Нужно было выяснить неисправность компьютера, потом заменить детали, разобрать полностью компьютер и собрать его назад, чтобы он заработал», - рассказал призер.

Всего за медали престижного чемпионата боролись более 60 студентов и молодых специалистов.

«Конечно же, для ребят с ограниченными возможностями здоровья это шанс продемонстрировать свои компетенции, доказать себе, своим будущим работодателям, что они научились тем компетенциям, которые востребованны на современном рынке труда, и шанс получить хорошее место для трудоустройства, потому что экспертами являются работодатели», - сообщил заместитель начальника управления министерства образования области Андрей Сафронов.

Победители регионального чемпионата профессионального мастерства представят Пензенскую область на всероссийском этапе, который состоится в ноябре в Москве.

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