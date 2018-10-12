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Общество | В микрорайоне Нефтяник проложили ветку газопровода

12.10.2018|17:21
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Раньше многодетной семье Кралиных, чтобы вскипятить чайник, приходилось подключать к плите газовый баллон. Теперь ярко-красные емкости хранятся на заднем дворе, а голубое топливо поступает в дом на улице Барышникова, 7, по трубам.

Глава семейства рассказал, как он вместе с женой и шестью детьми мучился до тех пор, пока одно из благ цивилизации не пришло в новый микрорайон Нефтяник.

«Это был, конечно, кошмар, потому что копоть, гарь, современные плиты не предназначены под баллонный газ, у нас все кастрюли были черные. Сейчас все отмыли, чистота, красота», - отметил Игорь Кралин.

Новая ветка протяженностью чуть больше трех километров позволит обеспечить природным топливом порядка 1 800 домов.

Голубое топливо - не единственный подарок жителям микрорайона Нефтяник. Губернатор пообещал отремонтировать дороги, наладить транспортное сообщение и построить новую детскую площадку. Ее приблизительная стоимость - пять миллионов рублей.

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Гость|12.10.2018 18:52|

Обещанного весь срок губернаторства ждут

Гость|12.10.2018 18:58|

еще тысяч по 200 возьмут за врезку в трубу. С каждого дома

Имя: Гость
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