12.10.2018 | 14:39

За минувшее лето уровень подростковой преступности в Пензе вырос на 11%. Об этом на заседании комиссии гордумы, состоявшемся в пятницу, 12 октября, сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

«Дети, которые совершили правонарушения и преступления, не были заняты теми или иными видами досуга. Наши центры социальной помощи предлагали направить этих ребят в оздоровительные лагеря, но получали отказ от родителей», - объяснил заммэра.

Он уточнил, что не всегда удается убедить пап и мам записать ребенка в какую-либо секцию. Воздействовать принудительно мэрия не может.

«В кружках и секциях учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта в свободное от учебы время занимаются 43 932 ребенка, что составляет 75% от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет», - озвучил цифры Владимир Попков.

Глава города Николай Тактаров назвал 11% катастрофической цифрой.

«Наклонности у детей разные. Назовите мне подростка, который не захотел бы заниматься в техническом кружке, картингом и так далее. Надо плотнее ими заниматься, и они пойдут в кружки», - считает он.

В связи с этим депутаты обратили внимание на необходимость шаговой доступности кружков и подростковых клубов, чтобы родители с детьми не тратили время на дорогу. Особо они отметили важность создания клубов в микрорайонах Заря и Шуист.