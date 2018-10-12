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Общество | Глава Пензы назвал рост подростковой преступности на 11% катастрофическим

12.10.2018|14:39
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За минувшее лето уровень подростковой преступности в Пензе вырос на 11%. Об этом на заседании комиссии гордумы, состоявшемся в пятницу, 12 октября, сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

«Дети, которые совершили правонарушения и преступления, не были заняты теми или иными видами досуга. Наши центры социальной помощи предлагали направить этих ребят в оздоровительные лагеря, но получали отказ от родителей», - объяснил заммэра.

Он уточнил, что не всегда удается убедить пап и мам записать ребенка в какую-либо секцию. Воздействовать принудительно мэрия не может.

«В кружках и секциях учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта в свободное от учебы время занимаются 43 932 ребенка, что составляет 75% от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет», - озвучил цифры Владимир Попков.

Глава города Николай Тактаров назвал 11% катастрофической цифрой.

«Наклонности у детей разные. Назовите мне подростка, который не захотел бы заниматься в техническом кружке, картингом и так далее. Надо плотнее ими заниматься, и они пойдут в кружки», - считает он.

В связи с этим депутаты обратили внимание на необходимость шаговой доступности кружков и подростковых клубов, чтобы родители с детьми не тратили время на дорогу. Особо они отметили важность создания клубов в микрорайонах Заря и Шуист.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|12.10.2018 14:57|

penzainform.ru писал(a):

Назовите мне подростка, который не захотел бы заниматься в техническом кружке, картингом и так далее. Надо плотнее ими заниматься, и они пойдут в кружки», - считает он.
От 2-х до 5-и т.р. в месяц из кармана родителей, суровая оптимизация, ничего личного.

penzainform.ru писал(a):

В связи с этим депутаты обратили внимание на необходимость шаговой доступности кружков и подростковых клубов, чтобы родители с детьми не тратили время на дорогу.
И да, побыстрей уже передавайте ДК Дзержинского РПЦ.

Гость|12.10.2018 15:04|

Серия воздействовать на родителей и детей не может, а школа может. Спихнули все на школы, работать не хочет администрация Пензы. Вот вам и результат. Это ваши 11 процентов, отцы народа.

Гость|12.10.2018 15:05|

Мерия, конечно.

Гость|12.10.2018 15:14|

penzainform.ru писал(a):

За минувшее лето уровень подростковой преступности в Пензе вырос на 11%. Об этом на комиссии гордумы, состоявшейся в пятницу, 12 октября, сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.
А если этой преступности, да в чухальник?

Гость|12.10.2018 15:15|

«Дети, которые совершили правонарушения и преступления, не были заняты теми или иными видами досуга. Наши центры социальной помощи предлагали направить этих ребят в оздоровительные лагеря, но получали отказ от родителей»

На какие шиши, не поинтересовались?

Мы с другом однажды ( в лихие 90-е, правда, и не в Пензе когда сами были детьми) пытались записаться в "кружок". Так хорошо только фингалами отделались. Там все бухие вхлам были. Нас едва не избили. Каким-то чудом убрались.

Гость|12.10.2018 15:22|

penzainform.ru писал(a):

«Дети, которые совершили правонарушения и преступления, не были заняты теми или иными видами досуга.

Больше ешё больше церквей и храмов и крепче ещё крепче скрепы.

Гость|12.10.2018 15:25|

penzainform.ru писал(a):

Он уточнил, что не всегда удается убедить пап и мам записать ребенка в какую-либо секцию. Воздействовать принудительно мэрия не может.
Что так, закон не позволяет? Надо как в Чечне с банкокидателями. Родоплеменные устои средневековья.

Гость|12.10.2018 15:26|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
За минувшее лето уровень подростковой преступности в Пензе вырос на 11%. Об этом на комиссии гордумы, состоявшейся в пятницу, 12 октября, сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.
А если этой преступности, да в чухальник?
Да еще нецензурной бранью? Так делает своим чухальником Попков против оппозиционеров.

Гость|12.10.2018 15:28|

В Пензе были осуждены известные педагоги . Вы думаете что они думают о саоей работе ? Нет они думают как свои карманы набить . О своей заднице в тёплом кресле они думают . Как ни странно они с судимостью продолжают работать . Это как так ? Педагоги в законе ?

Гость|12.10.2018 15:32|

В Пензе осуждены известные педагоги и работники управления 9образования

Установлено, что заместитель начальника городского управления образования Пензы Наталья Садовникова и начальник планово-экономического отдела Наталья Тимкина на протяжении 4,5 лет давали указания руководителям учреждений дополнительного образования о фиктивном трудоустройстве своих знакомых и выплате им зарплаты.

Так, директор Дворца детского (юношеского) творчества Нина Воронкина выплачивала зарплату нескольким гражданам, которые фактически не трудились.

По аналогичному сценарию похищали денежные средства позже назначенная на эту же должность Ольга Букина, директор станции юных техников № 1 Владимир Григорьев, руководитель детского (юношеского) центра «Спутник» Виталий Баранов.

Ущерб, нанесенный этими действиями учреждениям, оценивается в общей сумме почти в 2,5 миллиона рублей.

Приговором суда все участники преступной схемы признаны виновными в присвоении и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения. Им назначены различные сроки лишения свободы - условно - с обязательной выплатой штрафов.

Гость|12.10.2018 15:53|

Да какой он глава?ему пора глину охранять

Гость|12.10.2018 15:59|

Государство отказалась от всего заводов сельского хозяйства все пустили на самотек только справно собирает налоги и различные платежи коммунальные услуги заоблачные и т.д. детям детские пособия их просто нет.

Гость|12.10.2018 16:04|

Вот себя и спросите откуда рост такой. Да и вообще сомневаюсь, что эта тема кого-то реально заботит.

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