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Общество | Жители Ленинградской, 11, намерены оспорить долг по оплате ЖКУ

11.10.2018|18:11
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Жители дома № 11 на улице Ленинградской получили странные судебные приказы о взыскании нескольких тысяч рублей с каждого за услуги ЖКХ. Деньги они якобы задолжали старой управляющей компании два года назад. При этом люди нашли ряд грубых несостыковок.

«Моя квартира зарегистрирована на дочь, ее фамилия Чичкова, а они пишут Чичикова. Да нет у нас такой! Я Ключникова, дочь у меня Чичкова, прислали на Чичикову. Это как из «Мертвых душ»: Чичиков мертвые души искал, так и здесь мертвая душа оказалась», - возмутилась жительница дома Галина Ключникова.

В должники записали и детей Марины Кантеевой, которым 9 и 5 лет. Мать успела в десятидневный срок подать жалобу в суд, но для этого ей понадобилось искать старые оплаченные квитанции (к счастью, она их еще не выбросила), тратить деньги на копирование и проезд.

«В суде тоже были в шоке: несовершеннолетние дети! У меня долг 3 218, у старшей дочери - 3 218, а у младшей - 1 609», - рассказала женщина.

«Прислали даже тому, кто еще не жил тогда - заселились в 17-м году летом, по-моему», - отметила жительница дома Валентина Куликова.

Возникает вопрос: если долги возникли с ноября 2015 года по август 2016-го, то почему они не были указаны в последующих квитанциях, ведь организация под названием «Западная» работала в доме еще три месяца до выбора новой в ноябре 2016-го.

Неясно, отчего вспомнили лишь сейчас про то, что жители что-то не оплатили. Директор организации настаивает: ошибки нет.

«Был срок исковой давности у нас три года, базу по должникам выставили сейчас. Все собственники о своих долгах прекрасно знают», - сообщил генеральный директор ООО «УК «Западная» Ренат Ибрагимов.

Если же чеки об оплате сохранились, то их следует предъявить в бухгалтерию управляющей компании. Жители дома на Ленинградской намерены судиться, чтобы отстоять свою невиновность.

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Гость|11.10.2018 19:12|

Вот и с МУП Ленинского района будет такая-же история, когда конкурсный управляющий будет взыскивать дебиторскую задолженность по оплате через суд. А то что было оплачено по квитанциям Партнерам-проф никого интересовать уже не будет.

Гость|11.10.2018 19:14|

penzainform.ru писал(a):

. Жители дома на Ленинградской намерены судиться, чтобы отстоять свою невиновность.
Суровые будни российского правосудия, невиновность надо будет еще доказать.

Гость|11.10.2018 19:20|

Гость писал(a):

Вот и с МУП Ленинского района будет такая-же история, когда конкурсный управляющий будет взыскивать дебиторскую задолженность по оплате через суд. А то что было оплачено по квитанциям Партнерам-проф никого интересовать уже не будет.
А куды за квартиру платить если в квитанциях от МУП Ленинского района только один вариант оплаты - ПАРТНЕРЫ-ПРОФ. И принимать наличными на Кирова 47 отказываются мол платите через банк по квитанции. Любые предложения?

Гость|11.10.2018 19:28|

Оплатие и никуда не денитесь. Бегом в кассу !

Имя: Гость
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