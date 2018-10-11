11.10.2018 | 18:11

Жители дома № 11 на улице Ленинградской получили странные судебные приказы о взыскании нескольких тысяч рублей с каждого за услуги ЖКХ. Деньги они якобы задолжали старой управляющей компании два года назад. При этом люди нашли ряд грубых несостыковок.

«Моя квартира зарегистрирована на дочь, ее фамилия Чичкова, а они пишут Чичикова. Да нет у нас такой! Я Ключникова, дочь у меня Чичкова, прислали на Чичикову. Это как из «Мертвых душ»: Чичиков мертвые души искал, так и здесь мертвая душа оказалась», - возмутилась жительница дома Галина Ключникова.

В должники записали и детей Марины Кантеевой, которым 9 и 5 лет. Мать успела в десятидневный срок подать жалобу в суд, но для этого ей понадобилось искать старые оплаченные квитанции (к счастью, она их еще не выбросила), тратить деньги на копирование и проезд.

«В суде тоже были в шоке: несовершеннолетние дети! У меня долг 3 218, у старшей дочери - 3 218, а у младшей - 1 609», - рассказала женщина.

«Прислали даже тому, кто еще не жил тогда - заселились в 17-м году летом, по-моему», - отметила жительница дома Валентина Куликова.

Возникает вопрос: если долги возникли с ноября 2015 года по август 2016-го, то почему они не были указаны в последующих квитанциях, ведь организация под названием «Западная» работала в доме еще три месяца до выбора новой в ноябре 2016-го.

Неясно, отчего вспомнили лишь сейчас про то, что жители что-то не оплатили. Директор организации настаивает: ошибки нет.

«Был срок исковой давности у нас три года, базу по должникам выставили сейчас. Все собственники о своих долгах прекрасно знают», - сообщил генеральный директор ООО «УК «Западная» Ренат Ибрагимов.

Если же чеки об оплате сохранились, то их следует предъявить в бухгалтерию управляющей компании. Жители дома на Ленинградской намерены судиться, чтобы отстоять свою невиновность.