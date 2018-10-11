11.10.2018 | 12:00

В селе Кичкилейка Пензенского района продолжается строительство корпуса для сопровождаемого проживания молодых инвалидов.

«В настоящее время ведутся работы по устройству кирпичной кладки второго этажа, монтажу оконных блоков и противопожарных дверей, прокладке внутреннего электрокабеля, внутренних водопроводных труб, труб отопления, наружной сети связи, наружных сетей электроснабжения и теплоснабжения. Срок выполнения работ – декабрь 2018 года», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость проекта составляет 84,2 млн рублей, средства выделены Пенсионным фондом Российской Федерации и региональным бюджетом. В новом корпусе смогут жить 16 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, психоэмоциональной сферы.

В соответствии с потребностями инвалидов комнаты оборудуют специальной мебелью и санузлами, по просторным коридорам и лоджиям можно будет свободно передвигаться на инвалидных колясках. В здании разместят адаптированную кухню, спортзал, комнату для досуговых мероприятий, класс для обучающих занятий.

«Сопровождаемое проживание организуется в жилом корпусе на период до пяти лет», - уточнили в правительстве.

Кроме того, молодым инвалидам создадут условия для получения основного профессионального и дополнительного образования, окажут содействие в трудоустройстве.