11.10.2018 | 11:35

В справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, представленных сотрудниками Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, выявили многочисленные нарушения.

Так, одна из служащих в отношении себя и супруга указала различные источники средств, на которые было приобретено недвижимое имущество.

«В одной из справок названные источники не покрывают всей суммы сделки. Эти нарушения остались без внимания кадровой службы государственного органа», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также некоторые сотрудники управления не внесли в отчет транспортные средства и счета, открытые в кредитных организациях.

«Кроме того, в ходе проверки установлен факт несвоевременного исполнения ведомственного плана противодействия коррупции», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге начальнику регионального управления по регулированию тарифов и энергосбережению было внесено представление, которое находится на рассмотрении.