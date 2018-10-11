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Общество | В семь районных поликлиник отправлены автомобили для патронажных бригад

11.10.2018|19:59
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На пустырь во внутреннем дворе клинической больницы имени Г. А. Захарьина положили глаз чиновники. Территорию рассматривают в качестве площадки для строительства регионального сердечно-сосудистого центра.

По предварительным подсчетам, центр обойдется в 600 миллионов рублей без учета затрат на высокотехнологичное оборудование. Пока губернатор дал поручение разработать проектно-сметную документацию.

Сюда будут доставлять экстренных пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Здание предлагают построить таким образом, чтобы оно соединялось и с корпусом больницы № 6, и с федеральным кардиоцентром.

Если строительство центра - это планы на будущее, то отправка медицинских автомобилей районным поликлиникам - уже реальность. Машины закупили на средства областного бюджета для работы патронажных бригад.

«Большая территориальная расположенность, поэтому доктору физически обойти все нереально, а при наличии транспорта мы увеличим количество обслуживаемых в день», - отметила заведующая поликлиникой Бессоновской районной больницы Ирина Макарова.

Машины отправились в семь районов области. Достался транспорт и городской поликлинике. На этих автомобилях врачи будут добираться до тех пациентов, которые самостоятельно не могут попасть в учреждение и нуждаются в медицинском обслуживании на дому.

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Гость|11.10.2018 20:24|

...вы чё же третий день одно и то же показываете? Это было 9-го числа ещё...

Имя: Гость
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