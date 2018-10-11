11.10.2018 | 11:10

На остановках общественного транспорта в Пензе развесили плакаты со сведениями, касающимися сохранения здоровья и симптомов различных заболеваний. Информационная кампания, организованная региональным минздравом и медицинскими организациями, стартовала в октябре.

«Уровень информированности граждан о мерах профилактики заболеваний и первых признаках острых жизнеугрожающих состояний имеет немаловажное значение. Анализ тяжелых инфарктов и инсультов позволяет говорить о том, что часто жители поздно обращаются за медицинской помощью в связи с отсутствием соответствующих знаний», - констатировала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

Теперь, стоя на остановке в ожидании автобуса, пензенцы смогут прочитать об опасностях пассивного курения, признаках инсульта и инфаркта.

«Например, инфаркт миокарда не всегда имеет классическую симптоматику (боль в левой половине грудной клетки), боль может возникнуть и в руке с иррадиацией в лопатку, в шее. Кроме этого, возможны тошнота, резкая слабость, холодный пот и т. д.», - пояснили в региональном минздраве.

Больной и окружающие часто недооценивают тяжесть патологии и надеются на самостоятельное лечение, но в таких ситуациях необходима срочная помощь профессиональных врачей - «терапевтическое окно», когда лечебные мероприятия производят максимальный эффект, составляет четыре часа.