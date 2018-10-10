10.10.2018 | 08:05

В Пензе планируется привести в порядок больницу имени Г. А. Захарьина. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время посещения медицинского учреждения во вторник, 9 октября.

В первую очередь - уже в следующем году - обновят хирургическое отделение.

«Срочно сделайте проектно-сметную документацию и на все остальные отделения, которым требуется ремонт. Будем закладывать денежные средства и ремонтировать», - заявил губернатор.

Также в 2019 году в больнице Захарьина создадут второй в Пензенской области сосудистый центр, в котором будут оказывать помощь больным с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения. Его откроют на базе сосудистого отделения. Для этого площади отделения расширят, приобретут высокотехнологичное медицинское оборудование (в том числе ангиограф для рентгенохирургической операционной).

«Отделение планируется соединить теплым переходом со зданием ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии». Рядом возможно размещение вертолетной площадки для службы санавиации», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время обсуждается стоимость строительных работ и оборудования, необходимого для нового центра.