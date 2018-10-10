10.10.2018 | 09:42

Для больниц в Пензенской области приобрели 13 автомобилей «Лада-Ларгус». Транспортные средства предназначены для выездной патронажной службы, специалисты которой оказывают паллиативную помощь тяжелобольным пациентам.

Техника поступила в больницы Пензы, Бессоновского, Городищенского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Пензенского и Сердобского районов. Церемония передачи ключей представителям медицинских учреждений состоялась во вторник, 9 октября, на территории больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

«Сегодня наша главная задача - сделать все для того, чтобы обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей Пензенской области, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Мы стараемся и для пожилых людей, которые прикованы к постели и сами не могут добраться до лечебного учреждения», - заявил во время торжественного мероприятия глава региона Иван Белозерцев.

В 2018 году Пензенская область получила из федерального бюджета 60,8 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи. Средства предназначены для переоснащения кабинетов, выездных патронажных служб и стационарных отделений, закупки лекарств, сообщили в пресс-службе регионального правительства.