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Общество | В пензенские больницы поступили машины для паллиативной помощи

10.10.2018|09:42
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Для больниц в Пензенской области приобрели 13 автомобилей «Лада-Ларгус». Транспортные средства предназначены для выездной патронажной службы, специалисты которой оказывают паллиативную помощь тяжелобольным пациентам.

Техника поступила в больницы Пензы, Бессоновского, Городищенского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Пензенского и Сердобского районов. Церемония передачи ключей представителям медицинских учреждений состоялась во вторник, 9 октября, на территории больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

«Сегодня наша главная задача - сделать все для того, чтобы обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей Пензенской области, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Мы стараемся и для пожилых людей, которые прикованы к постели и сами не могут добраться до лечебного учреждения», - заявил во время торжественного мероприятия глава региона Иван Белозерцев.

В 2018 году Пензенская область получила из федерального бюджета 60,8 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи. Средства предназначены для переоснащения кабинетов, выездных патронажных служб и стационарных отделений, закупки лекарств, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник — Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|10.10.2018 09:54|

А внутри мобильный крематорий?

Имя: Гость
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