10.10.2018 | 12:52

В среду, 10 октября, исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова сообщила о том, что после долгих переговоров с руководством областной детской больницы для ребят, оставшихся без попечения родителей, были выделены две большие палаты.

«Я давно не чувствовала себя такой счастливой!!! Теперь наш уход за детками-отказниками станет гораздо лучше. Нашим няням не придется бегать по разным этажам, тем самым сокращая время пребывания с каждым ребенком», - написала Мария в группе «Квартала Луи» в социальной сети «ВКонтакте».

Также она уточнила, что дежурство в этих палатах будет круглосуточным, поэтому в штат принимаются ночные няни. Кроме того, нужны средства на оформление палат, игрушки и гаджеты для детей. Волонтеров и новых сотрудников просят звонить по телефону 29-34-40.

«С нашей помощью работа по помещению отказников в соцучреждения, приемные семьи, кровные семьи существенно ускорится, и время нахождения детей в больнице сократится», - пояснила Мария Львова-Белова.