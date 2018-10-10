Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 окт 2018|14:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.07  |  $  66.18

Общество | В Пензе в детской больнице появились две отдельные палаты для отказников

10.10.2018|12:52
Печать

В среду, 10 октября, исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова сообщила о том, что после долгих переговоров с руководством областной детской больницы для ребят, оставшихся без попечения родителей, были выделены две большие палаты.

«Я давно не чувствовала себя такой счастливой!!! Теперь наш уход за детками-отказниками станет гораздо лучше. Нашим няням не придется бегать по разным этажам, тем самым сокращая время пребывания с каждым ребенком», - написала Мария в группе «Квартала Луи» в социальной сети «ВКонтакте».

Также она уточнила, что дежурство в этих палатах будет круглосуточным, поэтому в штат принимаются ночные няни. Кроме того, нужны средства на оформление палат, игрушки и гаджеты для детей. Волонтеров и новых сотрудников просят звонить по телефону 29-34-40.

«С нашей помощью работа по помещению отказников в соцучреждения, приемные семьи, кровные семьи существенно ускорится, и время нахождения детей в больнице сократится», - пояснила Мария Львова-Белова.

Источник — Фото vk.com/club_blagovest_penza
0
0
0
0
 
Гость|10.10.2018 13:03|

Грустно!

Гость|10.10.2018 13:08|

Ночная няня должна иметь медицинское образование?

Гость|10.10.2018 13:50|

зато акции против абортов. Отказники-то конечно лучше. Теперь будут всю жить в нищете на улице жить.

Попы акцию провели и рады, а за отказниками пусть волонтеры следят.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 