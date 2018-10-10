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Общество | В областной психиатрической больнице прошел день открытых дверей

10.10.2018|17:23
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В областной психиатрической больнице прошел день открытых дверей. На прием к специалистам мог попасть любой желающий.

Акция приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

«Очень важно, чтобы человек при первых симптомах, при первых признаках отклонения от нормального психического состояния, при первых признаках появления депрессии обратился именно к врачу-специалисту. Не нужно бояться», - рекомендовала главный врач областной психиатрической больницы Светлана Митрошина.

Квалифицированная помощь медиков особенно актуальна в век всеобщей информатизации, которая отрицательным образом влияет на выносливость психического здоровья человека, отмечают специалисты.

«Интернет-зависимость преобладает над обычной жизнью человека, всячески его вовлекает и затягивает, вырваться из нее бывает достаточно трудно, но все-таки, считаю, можно это сделать. Надо систематически людям помогать и стараться возвращать их к нормальной жизнедеятельности в обычном обществе», - отметил студент медицинского колледжа Руслан Белякаев.

Каким образом это сделать, говорили в конференц-зале больницы, куда пригласили студентов высших и средних медицинских учебных заведений Пензы. Здесь прошла научно-практическая конференция «Молодые люди и психическое здоровье в изменяющемся мире».

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Гость|10.10.2018 19:18|

А что то не видно доцента Петра Алексеевича Кузнецова?

Гость|10.10.2018 19:19|

На повышении квалификации в Израиле.

Гость|10.10.2018 20:09|

как там 25-ое отделение карательной психиатрии поживает?

Гость|10.10.2018 20:17|

Зашибись заголовок.

Гость|10.10.2018 20:18|

На Пензаинформе всегда день открытых дверей психушки

Имя: Гость
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