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Общество | Сотрудники инкубатора ГК «Дамате» прошли обучение у экспертов из Бельгии

10.10.2018|13:14
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Компания Petersime (Бельгия), мировой лидер в производстве инкубаторов и оборудования для них, организовала в Москве обучающий семинар на тему «Передовые технологии инкубации». Участие в нем приняли около 70 человек с 20 предприятий России и Европы.

Направила своих сотрудников на семинар и ГК «Дамате», чьи мощности по производству индейки находятся на территории Пензенской области.

«Мы вкладываем серьезные средства в повышение квалификации и обучение специалистов по всем направлениям бизнеса «Дамате» и уделяем большое внимание качеству профессиональной подготовки наших сотрудников. Ведь наличие высококвалифицированных работников позволяет более рационально и эффективно вести бизнес компании.

Участие в семинарах, организованных ведущими экспертами отрасли, позволяет расширить область знаний наших сотрудников, поделиться опытом, обсудить профессиональные вопросы с коллегами», - прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.

На прошедшем семинаре пензенские специалисты получили актуальную информацию по использованию дезинфицирующих веществ в инкубации, контролю качества инкубационных яиц и развития эмбрионов, эксплуатации зданий инкубаториев и оборудования.

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