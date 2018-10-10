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Общество | На фонтанной площади Спутника отпраздновали закрытие летнего сезона

10.10.2018|16:22
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В минувшие выходные на набережной состоялся последний в сезоне масштабный праздник для жителей Спутника.

Первыми на сцену вышли музыканты рок-группы «Слим». Они подарили зрителям море драйва и поблагодарили за горячую поддержку.

«Очень хорошо, что наша группа и Город Спутник находятся на одной волне», - отметил солист группы «Слим» Роман Воронкин.

Музыкальный вечер продолжился ретродискотекой, которая объединила несколько поколений. Взрослые танцевали вместе с детьми под хиты 80-90-х годов.

«Моей дочери полтора года. Я всегда стараюсь приходить на такие мероприятия: ей очень нравится, она любит музыку», - рассказала гостья Города Спутника Екатерина Орлова.

С наступлением темноты на фонтанной площади зажглись огни. Коллектив «Солтис» устроил для жителей Спутника зрелищное фаер-шоу. А в завершение вечера было показано последнее в этом году шоу «Поющие фонтаны».

«Тут замечательная атмосфера, тут не чувствуешь себя скованным и расслабляешься по полной программе. Лучшие тусовки - в Спутнике!» - заявил молодой пензенец Евгений Верещагин.

Летний сезон с масштабными, красочными праздниками завершен. Но не стоит огорчаться. При хорошей погоде на набережной будут проходить веселые мероприятия.

В любой день для отдыхающих доступна аренда велосипедов, гироскутеров, роликовых коньков. Работает парк аттракционов, включающий колесо обозрения, «Дом наоборот», цепочную карусель, ладью «Ермак», рельсовый паровозик, автогородок, карусель «Пират», аттракционы «Гусеница» и «Веселые лодочки». Также вы можете прогуляться по живописной набережной и тропе здоровья «Ритм».

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