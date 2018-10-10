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Общество | Изменится расписание авиарейсов между Пензой и Москвой

10.10.2018|10:12
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Жители Сурского края, пользующиеся авиасообщением между Пензой и Москвой, встревожены: в расписании, размещенном на сайте аэропорта, обозначено, что в конце октября авиарейсы в столицу прекращаются.

Из таблицы следует, что рейсы воздушных судов авиакомпании S7 Пенза - Домодедово с вылетом в 6:05 и прибытием в Москву в 7:35 действуют до 25 октября. 27 октября - последний день полетов из Пензы в Домодедово самолетов той же компании с вылетом в 10:30 и 19:35, а также перевозчика «Руслайн» с вылетом в 18:10 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:30.

Однако, как пояснили ИА «ПензаИнформ» в службе перевозок пензенского аэропорта, люди по-прежнему смогут добираться до Москвы самолетами. Просто изменится расписание рейсов. Сейчас оно находится на стадии согласования и в ближайшее время появится на сайте аэропорта.

Планируется, что компания «Руслайн» будет совершать рейсы во Внуково с вылетом из Пензы в 6:40. Самолеты авиаперевозчика S7 станут вылетать из Пензы в 10:30, 14:25 и 19:50 и приземляться в Домодедово.

Обратный рейс «Руслайн» будет совершать вечером в 21:30 (прибытие в Пензу в 22:50), S7 - в 8:25, 12:15 и 17:20 (соответственно прилет в пензенский аэропорт в 9:50, 13:45 и 19:10).

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Гость|10.10.2018 11:18|

Как теперь приедут к нам врачи? Кто будет лечить?

Гость|10.10.2018 11:22|

шариков - паникёрша!

Имя: Гость
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