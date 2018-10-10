10.10.2018 | 12:08

Для территории пензенского ботанического сада будут разработаны дизайнерские проекты. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев главному архитектору области Леониду Иоффе во вторник, 9 октября.

Глава региона осмотрел территорию, на которой размещена самая богатая в Пензе и одна из крупнейших в Поволжье коллекция растений, насчитывающая около 2 500 видов, сортов и форм. В саду собраны деревья, кустарники, лианы, многолетние и однолетние травы. Выращиваются не только представители местной флоры, но и интродуценты из умеренных широт Северной Америки, Европы, Японии, Китая, различных регионов России - от Кавказа до Сибири и Дальнего Востока.

Иван Белозерцев посетил тематические экспозиции: японский сад, сирингарий, фрутицетум, ароматный сад, рокарий с водоемом, осмотрел беседки и недавно построенную оранжерею. После этого он отдал распоряжение привлечь архитектурное сообщество к дизайнерскому оформлению территории.

«Надо подумать, как мы можем усовершенствовать и благоустроить, дополнить и украсить этот уникальный сад, помочь в его преобразовании», - пояснил он.

По мнению губернатора, объект достоин включения в туристические маршруты Пензы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ботанический сад был основан в 1917 году по инициативе Пензенского общества любителей естествознания во главе с ученым-ботаником Иваном Спрыгиным.

В 1948 году сад был передан педагогическому институту, а с 2012 года является структурным подразделением Пензенского государственного университета.

Сад, занимающий площадь около 4 га, расположен по соседству с центральным парком культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Сейчас в нем ведется научно-исследовательская работа, организована студенческая практика, проходят экскурсии для любителей природы, даются профессиональные консультации.