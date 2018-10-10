Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 окт 2018|14:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.07  |  $  66.18

Общество | Ботанический сад станет туристическим объектом Пензы

10.10.2018|12:08
Печать

Для территории пензенского ботанического сада будут разработаны дизайнерские проекты. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев главному архитектору области Леониду Иоффе во вторник, 9 октября.

Глава региона осмотрел территорию, на которой размещена самая богатая в Пензе и одна из крупнейших в Поволжье коллекция растений, насчитывающая около 2 500 видов, сортов и форм. В саду собраны деревья, кустарники, лианы, многолетние и однолетние травы. Выращиваются не только представители местной флоры, но и интродуценты из умеренных широт Северной Америки, Европы, Японии, Китая, различных регионов России - от Кавказа до Сибири и Дальнего Востока.

Иван Белозерцев посетил тематические экспозиции: японский сад, сирингарий, фрутицетум, ароматный сад, рокарий с водоемом, осмотрел беседки и недавно построенную оранжерею. После этого он отдал распоряжение привлечь архитектурное сообщество к дизайнерскому оформлению территории.

«Надо подумать, как мы можем усовершенствовать и благоустроить, дополнить и украсить этот уникальный сад, помочь в его преобразовании», - пояснил он.

По мнению губернатора, объект достоин включения в туристические маршруты Пензы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ботанический сад был основан в 1917 году по инициативе Пензенского общества любителей естествознания во главе с ученым-ботаником Иваном Спрыгиным.

В 1948 году сад был передан педагогическому институту, а с 2012 года является структурным подразделением Пензенского государственного университета.

Сад, занимающий площадь около 4 га, расположен по соседству с центральным парком культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Сейчас в нем ведется научно-исследовательская работа, организована студенческая практика, проходят экскурсии для любителей природы, даются профессиональные консультации.

Источник — фото Pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.10.2018 13:41|

Очухались.

Гость|10.10.2018 13:49|

Скоро и его попам передадут?

Гость|10.10.2018 14:03|

Точняк, церковь на месте ботанического сада и планетария + элитный жилой комплекс "Труд". Опыт в валке деревьев и застройке стадионов/ипподромов имеется так что вопрос думаю решённый...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 