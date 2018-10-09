09.10.2018 | 17:03

Люди свои деньги в завершение строительства вкладывать не должны - они уже заплатили обанкротившимся компаниям. Об этом рассказал губернатор во время посещения домов, которые сейчас называют проблемными.

«Как я обещал, дольщики не участвуют, дольщики только придут, когда будут достроенные жилые дома, войдут в свои квартиры», - заявил Иван Белозерцев.

Заканчивать будут или с помощью средств из бюджета области, или предоставляя застройщикам земельные участки. Компания, взявшаяся за не доделанную «Пензастроем» многоэтажку в микрорайоне «Лукоморье», выбрала второй путь.

«Как определяли, к концу следующего года точно будет готово. Мы берем один срок, а выполняем в два раза быстрее», - сообщил представитель строительной компании Сергей Москаев.

Есть сложности - оформление земельных участков занимает много времени. Пока компании придется брать кредит и достраивать на эти средства. Для «Лукоморья» нужно не так много: на первую очередь 28 миллионов, на вторую - побольше.

На завершение дома на Ново-Казанской требуется 334 миллиона. Туда фирма уже зашла, работы начаты.

«Мы до конца ноября завершаем полностью кладку, с 1 декабря приступаем к кровле оставшихся двух блок-секций», - доложил руководитель строительной компании Марат Акчурин.

Решения есть по всем проблемным домам.

Дольщики из незавершенной многоэтажки в Сосновке уже проголосовали за создание ЖСК. Компания-застройщик для них найдена. Она предпочла получить деньги.

«На этих проектах, где невозможно заработать, какая-то дельта прибыли существует для строительной компании. Но она должна быть минимальной, потому что строительная компания и руководитель должны понимать, что это бюджетные средства, это бюджетная земля», - добавил губернатор.

И все же есть те, кому придется доплатить, чтобы пользоваться уже, казалось бы, купленными квадратными метрами. Это собственники коммерческих помещений на первых этажах проблемных зданий - в них бюджетные деньги вкладывать не будут.