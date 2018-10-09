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Общество | Зареченец выступил в программе Первого канала «Русский ниндзя»

09.10.2018|11:38
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43-летний зареченец Игорь Клюжин выступил в программе Первого канала «Русский ниндзя», вышедшей в эфир 7 октября. Он показал свое мастерство в отборочном туре второго сезона шоу.

«По информации Первого канала, в кастинге приняли участие 20 тысяч человек. Необходимо было пройти спортивную трассу, но она не такая, как на шоу. Конкурсная трасса держится в строжайшем секрете», - процитировал Игоря портал «Город Z».

Мужчина, работающий колодезником и не занимающийся спортом профессионально, заявил, что ни к кастингу, ни к съемкам не готовился из-за нехватки времени. Он довольно быстро проходил сложную трассу «Русского ниндзя», однако дойти до финала не смог из-за досадного касания воды.

«Перед съемками была разминка. Получилось так, что у меня очень сильно загрузились ноги и выходил я на старт пятым на трясущихся ногах. К этому добавился мандраж, свет софитов, бьющий в глаза. А еще болельщики на трибунах кричат так, что из-за этого гула практически ничего не слышно, в том числе и ведущих», - объяснил зареченец.

Игорь Клюжин намерен принять участие в новом сезоне шоу «Русский ниндзя». Только теперь он хочет заранее серьезно подготовиться к выступлению, чтобы продемонстрировать более высокий результат.

Выступление Игоря можно посмотреть здесь.

Источник — gorodz.info, фото - срезка с www.1tv.ru
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Гость|09.10.2018 11:56|

Кто-то еще смотрит это говно?

Имя: Гость
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