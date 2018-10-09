09.10.2018 | 08:27

Зареченские студенты присоединились к общероссийской экологической акции «Живая планета - сделаем вместе!».

«Добровольцы привели в порядок периметр городского кладбища. Это уже не первая акция по благоустройству его территории. Ежегодно весной волонтеры наводят порядок на местах захоронений участников Великой Отечественной войны», - сообщили в администрации Заречного.

Необходимую для уборки технику предоставил местный комбинат благоустройства.

Посетителей городского кладбища призвали складировать отходы на специально оборудованных для этих целей контейнерных площадках.

«Это позволит объективно оценить объем отходов и отрегулировать количество установленных контейнеров и кратность вывоза мусора», - подчеркнули в зареченской мэрии.