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Общество | В Заречном студенты провели субботник на кладбище

09.10.2018|08:27
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Зареченские студенты присоединились к общероссийской экологической акции «Живая планета - сделаем вместе!».

«Добровольцы привели в порядок периметр городского кладбища. Это уже не первая акция по благоустройству его территории. Ежегодно весной волонтеры наводят порядок на местах захоронений участников Великой Отечественной войны», - сообщили в администрации Заречного.

Необходимую для уборки технику предоставил местный комбинат благоустройства.

Посетителей городского кладбища призвали складировать отходы на специально оборудованных для этих целей контейнерных площадках.

«Это позволит объективно оценить объем отходов и отрегулировать количество установленных контейнеров и кратность вывоза мусора», - подчеркнули в зареченской мэрии.

Источник — Фото пресс-службы администрации Заречного
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Гость|09.10.2018 09:01|

Прикольно! Акция Живая планета на кладбищах.

Гость|09.10.2018 09:03|

Помойки по ул. Совхоз-техникум слабо убрать?

Имя: Гость
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