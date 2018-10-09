09.10.2018 | 11:41

В среду, 10 октября, в 10:00 в городе Сурске Городищенского района Пензенской области состоится торжественное открытие мемориальной доски, посвященной местному уроженцу, полному георгиевскому кавалеру Михаилу Плотникову.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

Михаил Иванович Плотников во время Первой мировой войны был военным летчиком. В 1916 году награжден Георгиевским крестом 4-й степени за воздушную охрану станции Молодечно при погрузке войск.

«Во время ежедневных продолжительных полетов неоднократно производил атаки неприятельских самолетов, вступал с ними в бой и огнем пулеметов и маневрами заставлял неприятельских летчиков удаляться, не допуская их к станции и тем лишая их возможности производить разведку», - пишет Олег Ягов.

Также Михаил Плотников был награжден Георгиевскими крестами 1, 2 и 3-й степеней.

Зампред правительства также сообщил, что в ноябре 2018 года планируется установить мемориальную доску, посвященную полному георгиевскому кавалеру Максиму Ильичу Ефимову, уроженцу села Лещиново Нижнеломовского района, участнику Русско-японской и Первой мировой войн.