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Общество | В школе № 20 Пензы прошел семинар учителей биологии и экологии

09.10.2018|18:58
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В школе № 20 собрались преподаватели биологии и экологии, чтобы поговорить о внеурочной деятельности своих учеников. Ведь одной из важнейших задач мирового масштаба является сохранение природы, оберегать и защищать которую должно в том числе и подрастающее поколение.

Семинар традиционно прошел в начале учебного года.

«Мы познакомились с работой школы именно по экологическому воспитанию. Она нас сегодня принимает как победитель городского смотра-конкурса на лучшую организацию экологической работы в образовательных учреждениях. В этом году в конкурсе приняли участие 19 образовательных учреждений, и вот школа № 20 уже неоднократно занимает первое место», - сообщила заместитель директора детского (юношеского) центра «Спутник» Оксана Медведева.

Большая заслуга в этом принадлежит преподавателю с 40-летним стажем, заслуженному учителю РФ Галине Куроедовой. Ее воспитанники активно занимаются проектной деятельностью, постоянно участвуют в различных форумах и конкурсах.

«У нас уже с 5-го класса ребята очень интересуются вопросами биологии, экологии. Тем более что мы понимаем: сейчас все заинтересованы в том, чтобы получать хорошие продукты, пить чистую воду. Поэтому именно экологическое направление в нашей школе получило вот такое развитие», - рассказала педагог.

На семинаре говорили и о средствах массовой информации, которые также вносят большой вклад в сохранение природы.

«Наш любимый 11 канал занимается тем, что рассказывает именно об этом. Когда ты знаешь, то ты уже вооружен», - отметила государственный инспектор Управления Росприроднадзора Пензенской области Татьяна Красноносова.

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Гость|09.10.2018 19:33|

Опознание

https://vk.com/opoznanie_pnz

Гость|09.10.2018 19:43|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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