09.10.2018 | 18:58

В школе № 20 собрались преподаватели биологии и экологии, чтобы поговорить о внеурочной деятельности своих учеников. Ведь одной из важнейших задач мирового масштаба является сохранение природы, оберегать и защищать которую должно в том числе и подрастающее поколение.

Семинар традиционно прошел в начале учебного года.

«Мы познакомились с работой школы именно по экологическому воспитанию. Она нас сегодня принимает как победитель городского смотра-конкурса на лучшую организацию экологической работы в образовательных учреждениях. В этом году в конкурсе приняли участие 19 образовательных учреждений, и вот школа № 20 уже неоднократно занимает первое место», - сообщила заместитель директора детского (юношеского) центра «Спутник» Оксана Медведева.

Большая заслуга в этом принадлежит преподавателю с 40-летним стажем, заслуженному учителю РФ Галине Куроедовой. Ее воспитанники активно занимаются проектной деятельностью, постоянно участвуют в различных форумах и конкурсах.

«У нас уже с 5-го класса ребята очень интересуются вопросами биологии, экологии. Тем более что мы понимаем: сейчас все заинтересованы в том, чтобы получать хорошие продукты, пить чистую воду. Поэтому именно экологическое направление в нашей школе получило вот такое развитие», - рассказала педагог.

На семинаре говорили и о средствах массовой информации, которые также вносят большой вклад в сохранение природы.

«Наш любимый 11 канал занимается тем, что рассказывает именно об этом. Когда ты знаешь, то ты уже вооружен», - отметила государственный инспектор Управления Росприроднадзора Пензенской области Татьяна Красноносова.