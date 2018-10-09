09.10.2018 | 16:23

В субботу, 13 октября, во всех городских поликлиниках Пензы пройдет прием пациентов.

Врачи-специалисты будут работать по расписанию субботнего дня. Горожане смогут обратиться к ним с 8:00 до 13:00.

В поликлинике Сердобской межрайонной больницы им. А. И. Настина с 8:00 до 15:00 прием проведут кардиолог, невролог, офтальмолог и врачи общей практики. В лечебном учреждении также будут работать кабинеты флюорографии, ЭКГ, УЗИ и проводиться забор крови.

«Прием будет проводиться без предварительной записи», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.