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Общество | В Пензе решается вопрос о реконструкции стадиона «Труд»

09.10.2018|18:40
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Виктор Кузин когда-то был чемпионом страны по городошному спорту, тренировался на стадионе «Труд». Ходит сюда поиграть в свое удовольствие и переживает, что спортивный объект уже не тот, что был когда-то.

«30 лет назад было отлично тут все, сейчас поизносилось, да и условия немножко изменились», - сравнил горожанин.

Стадион давно находится в ведении государственного университета. Трибуны рушатся, под ногами у спортсменов - остатки покрытия.

«Это намоленное место в городе Пензе. Стадион 1948 года постройки, сразу после войны, сейчас в запущенном состоянии. Силами университета мы не можем здесь провести ни реконструкцию, ни даже ремонт», - сообщил ректор ПГУ Александр Гуляков.

По предварительной смете нужно полмиллиарда рублей. Выход есть - вернуть сооружение в собственность региона.

«Мы сделаем хорошую проектно-сметную документацию, изыщем средства, реконструируем его и будем использовать вместе с учетом того, чтобы и студенты пединститута здесь тоже занимались, и, безусловно, наши спортсмены», - поставил цель губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Есть вероятность, что проект еще изменится. Возможно даже, «Труд» станет крытым.

«Сделать искусственное поле, покрыть его легкими конструкциями и сделать манеж», - предложил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Обдумывается и возможность создания рядом со стадионом подземной парковки.

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Гость|09.10.2018 19:04|

может храмик там построить? На Западной наверняка их не хватает!

Гость|09.10.2018 19:12|

Как служебный авто покупать за 2 миллиона, это у Гулякова деньги есть, а на стадион нет.

Чудеса !

Гость|09.10.2018 19:12|

penzainform.ru писал(a):

«Мы сделаем хорошую проектно-сметную документацию, изыщем средства, реконструируем его и будем использовать вместе с учетом того, чтобы и студенты пединститута здесь тоже занимались, и, безусловно, наши спортсмены», - поставил цель губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Кастрюльный звон.Гремит,а понтов нет.Он цирк строить будет ещё сто лет,а Труд вообще для красного словца.Иногда сожалеешь,что у нас не воровские законы,где за базар отвечают.А то фуфламёт на фуфламёте.И ни разу не извинился за болтовню.

Гость|09.10.2018 19:18|

Какое ещё намоленное место,он что несёт.

Гость|09.10.2018 19:38|

Опознание

https://vk.com/opoznanie_pnz

Гость|09.10.2018 19:40|

Отдайте этот стадион авиамоделистам . Пусть там летают , тренеруются ,пусть соревнования проводят разных рангов .

Гость|09.10.2018 19:42|

В правильном направлении идём. Попутно отреставрировать планетарий и вернуть детям Дом пионеров. Сократить число депутатов-кандидатов, распахать заброшенные земли, создать кооператив с/х. Работать и работать. Жрать поменьше, побольше думать о городе, стране, обществе.

Гость|09.10.2018 19:42|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Гость|09.10.2018 19:57|

penzainform.ru писал(a):

Это намоленное место в городе Пензе.
ХРАМИК и крестный ход!

Хоят все это печально. Передоз мощей в городе и на властях сказывается

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