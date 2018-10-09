09.10.2018 | 18:40

Виктор Кузин когда-то был чемпионом страны по городошному спорту, тренировался на стадионе «Труд». Ходит сюда поиграть в свое удовольствие и переживает, что спортивный объект уже не тот, что был когда-то.

«30 лет назад было отлично тут все, сейчас поизносилось, да и условия немножко изменились», - сравнил горожанин.

Стадион давно находится в ведении государственного университета. Трибуны рушатся, под ногами у спортсменов - остатки покрытия.

«Это намоленное место в городе Пензе. Стадион 1948 года постройки, сразу после войны, сейчас в запущенном состоянии. Силами университета мы не можем здесь провести ни реконструкцию, ни даже ремонт», - сообщил ректор ПГУ Александр Гуляков.

По предварительной смете нужно полмиллиарда рублей. Выход есть - вернуть сооружение в собственность региона.

«Мы сделаем хорошую проектно-сметную документацию, изыщем средства, реконструируем его и будем использовать вместе с учетом того, чтобы и студенты пединститута здесь тоже занимались, и, безусловно, наши спортсмены», - поставил цель губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Есть вероятность, что проект еще изменится. Возможно даже, «Труд» станет крытым.

«Сделать искусственное поле, покрыть его легкими конструкциями и сделать манеж», - предложил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Обдумывается и возможность создания рядом со стадионом подземной парковки.