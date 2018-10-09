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Общество | В Комсомольском парке открыли горельеф заслуженного тренера СССР З. Швама

09.10.2018|12:29
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Неизвестно, как сложилось бы судьба пензенской школы баскетбола, если бы ее основатель Зиновий Швам в 1944 году в Ереване не познакомился со своей будущей женой - пензячкой. Там фронтовик лечился в госпитале. А в 1946-м он приехал в город на Суре.

С именем тренера связаны победы на республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях.

«Я вспоминаю команды, которые играли против пензенского «Спартака». 50 раз подумают, стоит ли расслабляться. Он настолько был замечательный тактик, использовал лучшие качества своих девчонок, так умел настроить команду, что учиться у него было одно удовольствие», - рассказал заслуженный тренер СССР и РСФСР Евгений Гомельский.

Именно благодаря Шваму пензенская женская сборная по баскетболу впервые попала в Высшую лигу. Людмила Лаврентьева была в команде мастеров центральной нападающей. Она приехала из Иванова в 1977 году. Планировала год поиграть в «Спартаке», да так потом и осталась в Пензе.

«Жизнь сложилась замечательно! В то время не было проблем: Швам занимался всем - и в личной жизни, и в спортивной», - вспомнила Людмила Лаврентьева.

«Он обладал неуемной жизненной энергией, умел завораживать, умел сплотить вокруг себя команду. И спортсмены верили ему, что если тренироваться, трудиться, то можно побеждать», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Горельеф заслуженного тренера СССР в торжественной обстановке открыли в Комсомольском парке, на здании спортивного центра «Юность». Затем состоялась церемония награждения призеров и победителей традиционного первенства области по баскетболу, посвященного Зиновию Шваму. В этом году турнир выиграла пензенская команда.

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