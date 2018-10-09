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Общество | Судебные приставы-исполнители задержали маршрутчика-должника

09.10.2018|17:35
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В четверг, 4 октября, судебные приставы вручили мужчине, сидящему за рулем маршрутки, постановление об ограничении специальных прав в части водительского удостоверения. Юридически он не может управлять транспортом, однако фактически продолжает возить пассажиров.

В сентябре 2017 года Железнодорожным судом Пензы был вынесен приговор этому же человеку: он во время драки нанес серьезную травму другому маршрутчику. В результате виновник должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.

Сумма солидная - больше 150 тысяч рублей. Однако отдавать их мужчина не спешит. Поэтому судебные приставы запретили ему садиться за руль. Эту меру воздействия к неплательщикам применяют довольно часто.

«Поэтому при лишении специальных прав имейте в виду: судебные приставы-исполнители будут осуществлять рейдовые мероприятия по поимке таких должников», - сообщила начальник межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

На мужчину сотрудники Госавтоинспекции составили протокол. Ему грозит до 50 часов исправительных работ либо лишение прав до года, но это будет решать суд.

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Гость|09.10.2018 19:40|

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