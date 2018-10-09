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Общество | Пензенская команда поисковиков заняла II место на слете отрядов в Оренбурге

09.10.2018|09:55
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В понедельник, 8 октября, в Оренбурге состоялась торжественная церемония закрытия и награждение победителей слета поисковых отрядов «Никто не забыт», в котором участвовали пензенцы.

Три дня более 300 поисковиков из 14 регионов Приволжского федерального округа делились опытом. Для них прошли методические занятия и семинары, конкурсные испытания и мастер-классы.

Участники слета продемонстрировали интеллектуальные способности в военно-исторической и поисковой викторинах, прошли тестирование на знание вооружения и амуниции времен Великой Отечественной войны, показали навыки ориентирования на местности и оказания первой медицинской помощи.

Пензенская команда стала победительницей в конкурсах «Презентация поискового отряда», «Военно-историческая викторина», «Экспозиция по итогам полевого сезона», а также заняла II место в номинации «Вместе» и в конкурсе «Оказание первой медицинской помощи».

«По итогам V окружного слета «Никто не забыт» I место в общекомандном зачете занял поисковый отряд из Оренбургской области, II место досталось поисковикам Пензенской области и III место - у представителей Республики Татарстан», - сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Источник — фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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Гость|09.10.2018 10:32|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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