09.10.2018 | 09:55

В понедельник, 8 октября, в Оренбурге состоялась торжественная церемония закрытия и награждение победителей слета поисковых отрядов «Никто не забыт», в котором участвовали пензенцы.

Три дня более 300 поисковиков из 14 регионов Приволжского федерального округа делились опытом. Для них прошли методические занятия и семинары, конкурсные испытания и мастер-классы.

Участники слета продемонстрировали интеллектуальные способности в военно-исторической и поисковой викторинах, прошли тестирование на знание вооружения и амуниции времен Великой Отечественной войны, показали навыки ориентирования на местности и оказания первой медицинской помощи.

Пензенская команда стала победительницей в конкурсах «Презентация поискового отряда», «Военно-историческая викторина», «Экспозиция по итогам полевого сезона», а также заняла II место в номинации «Вместе» и в конкурсе «Оказание первой медицинской помощи».

«По итогам V окружного слета «Никто не забыт» I место в общекомандном зачете занял поисковый отряд из Оренбургской области, II место досталось поисковикам Пензенской области и III место - у представителей Республики Татарстан», - сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.