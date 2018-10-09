09.10.2018 | 13:55

С конца сентября в Пензе проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. В городе их на сегодняшний день 165 тысяч человек.

В преддверии праздника пожилых людей поздравили концертом в Центре культуры и досуга, где к ним со словами благодарности обратились губернатор области Иван Белозерцев и мэр города Виктор Кувайцев. Кроме того, прошли праздничные мероприятия в библиотеках Пензы.

В городских музеях в первых числах октября для пожилых людей провели бесплатные экскурсии (в музее народного творчества, краеведческом, музее И. Н. Ульянова). В Центре хоровой и вокальной культуры в День пожилого человека для представителей старшего поколения организовали программу «Концерт плюс кино» (пригласили солистов ансамбля «Старгород» и подготовили к показу фильм «Волга-Волга»), а в фойе киноконцертного зала «Пенза» устроили бал.

Поздравляли пожилых людей и на городских предприятиях. Так, на ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в состав ГК «Дамате») состоялась встреча с 80 пенсионерами, которые проработали на «Молкоме» 15 и более лет.

Руководство «Дамате» поздравило пожилых людей с праздником и поблагодарило их за работу. Для ветеранов производства организовали праздничный банкет, концертную программу и подарки от «Молкома». В ответном слове они отметили, как сильно преобразилось предприятие за последние несколько лет и на каком высоком уровне находится качество производимой продукции.

Еще 50 пенсионерам, которые долгое время проработали на предприятии, но не смогли прийти, подарки к празднику доставили на дом.

«Молком» - одно из старейших пензенских предприятий со своими многолетними традициями, к которым мы относимся с уважением и всячески сохраняем. Ежегодные встречи сотрудников с ветеранами производства позволяют сохранить преемственность поколений, организовать передачу бесценного многолетнего опыта молодым людям - детям и внукам бывших работников «Молкома», - пояснила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.