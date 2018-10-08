08.10.2018 | 15:03

На своем муравье-вездеходе Александр Ногаев лихо объезжает сельские кочки и ямы, а вот в областной центр на мотороллере житель совхоза «Серп и Молот» пока еще не отправлялся ни разу. Но, вероятно, скоро придется. Местные могут остаться без общественного транспорта.

«Раньше каждый день ездили. Сейчас он ездит в понедельник в 7 утра с Пензы, назад нету. В среду он утром туда и обратно, в 5 часов только с Пензы и все. Суббота, воскресенье - не ходит», - сообщил житель совхоза «Серп и Молот» Сергей Жарков.

Остановочный павильон, правда уже без табличек с графиком движения транспорта, напоминает о лучших временах, когда автобус ходил по часам. На нем в выходные к сельчанам в гости приезжали родные из Пензы. В последнее время количество рейсов сократилось, пассажиров перевозили на маршрутке. Но и ее могут отменить.

«Помогите сельчанам, пустите маршрутку с автовокзала. Люди ездят в больницу», - пожаловалась жительница Пензы Любовь Чернова.

На свои запросы по поводу работы маршрутки сельчане получили официальный ответ с подписью министра транспорта региона Михаила Торгашина.

«В связи с неудовлетворительными дорожными условиями на участке маршрута, проходящего по территории сельского совета, а также убыточностью маршрута регулярных перевозок № 428 перевозчик ранее был вынужден отказаться от его обслуживания», - ответил Михаил Торгашин.

«Предлагают такой вариант: ходить нам к поезду (четыре километра по бездорожью) и ездить в Пензу или же вызывать такси - 60 километров до Пензы», - рассказала жительница совхоза «Серп и Молот» Татьяна Гайсарова.

Маршрут выставлялся на конкурс, но в 2018 году никто на него не заявился. С тем, что автомобильная дорога от трассы до совхоза аварийная, жители согласны. Но ведь школьный автобус возит ребят из соседнего Черенцова в «Серп и Молот». А вот взрослому населению впору седлать коней.