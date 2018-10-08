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Общество | В Пензенской области специалисты наблюдают за прорастанием озимых

08.10.2018|11:20
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На 8 октября в Пензенской области завершен сев озимых культур под урожай 2019 года. Засеяна 371 тысяча гектаров - 109% от плана. По сравнению с прошлым годом площадь увеличена на 40%. Об этом говорилось на совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 октября.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков особо отметил Белинский, Каменский и Мокшанский районы, где значительно увеличены посевные площади.

Однако есть и проблемы. Из-за засухи, которая случилась в Сурском крае в августе - сентябре, был введен режим чрезвычайной ситуации.

«По последним данным, хорошее состояние у 7% озимых на 26 тыс. га, удовлетворительное - на 124 тыс. га, неудовлетворительное - на 102 тыс. га, но там уже наблюдается прорастание. Пока не взошли или находятся в неопределенном состоянии растения на 90 тыс. га», - доложил министр.

Так, в Вадинском районе все озимые либо в неудовлетворительном состоянии, либо не взошли. В Наровчатском эти показатели составляют соответственно 77% и 17%, в Пензенском - 46% и 54%, в Сердобском - 48% и 52%. В Земетчинском районе не взошли 64%, в Малосердобинском - 47% семян.

Министр также добавил, что ситуация меняется каждый день, поскольку осадки выпали, и специалисты постоянно наблюдают за состоянием озимых.

На 5 октября всего озимые погибли на площади 38 000 га. По предварительным данным, наибольшая гибель наблюдается в Камешкирском районе - 7 тыс. га, в Колышлейском - 5,6 тыс. га, в Спасском - 4 тыс. га.

«Прошу в максимально короткий срок, буквально сегодня-завтра, завершить работу комиссий по обследованию посевов и представить к нам в министерство, чтобы мы могли эти данные представить в комиссию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации», - обратился Андрей Бурлаков к главам районных администраций.

Губернатор Иван Белозерцев также поставил задачу подготовить документы. Если Пензенской области удастся войти в федеральную программу, то пострадавшие от засухи аграрии смогут получить компенсацию.

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