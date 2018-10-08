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Общество | В Пензенской области разработают программу поддержки студотрядов

08.10.2018|08:21
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В Пензенской области поощрят участников студенческих отрядов. О намерении создать в регионе соответствующую программу и предусмотреть ее финансирование заявил губернатор Иван Белозерцев на закрытии VIII Слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Оно состоялось в воскресенье, 7 октября, в Пензенской областной филармонии.

«Надо поддержать студентов, которые будут трудиться в летний период, это возможность для них и подзаработать, и принести пользу», - уточнил Иван Белозерцев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

По мнению губернатора, в настоящее время студенческие отряды получили второе дыхание.

«Когда мне было 22 года, я был избран делегатом 19-го съезда комсомола, тогда была примерно такая обстановка, как сейчас - такого эмоционально и положительно заряженного зала с тех пор я не видел. Вы, как и студенты в наше время, в летний период принимали участие в различных студотрядах, делали полезные дела, трудились, приносили пользу стране», - подчеркнул Белозерцев.

Участниками слета в Пензе стали около 300 бойцов студотрядов из 14 регионов. Для них провели образовательные мероприятия, конкурсы, тренинги, квесты и заседания круглых столов. Так, в рамках мероприятия они посетили Губернаторский дом, где им рассказали о выдающихся политических деятелях региона.

Источник — Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|08.10.2018 08:39|

penzainform.ru писал(a):

Когда мне было 22 года, я был избран делегатом 19-го съезда комсомола, тогда была примерно такая обстановка, как сейчас

дружище, тогда все было народным достоянием. За словами следить надо или так и остался там на 19 съезде? Тогда студотряды ехали на комсомольские стройки, куда собираете в настоящее время их посылать? На помощь алигархам? На стройки капитализма, где нет равенства и справедливости, где один ждет когда разорится другой что бы прибрать к рукам его дело или имущество. С головой дружить надо. Такого обнищания еще на Руси не было. Расслоение и разобщение которое формальными студотрядами поигравшими в квесты, конкурсы и позаседавши это не лопатой на стройке работать. Все это профанация.

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