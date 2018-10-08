08.10.2018 | 08:21

В Пензенской области поощрят участников студенческих отрядов. О намерении создать в регионе соответствующую программу и предусмотреть ее финансирование заявил губернатор Иван Белозерцев на закрытии VIII Слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Оно состоялось в воскресенье, 7 октября, в Пензенской областной филармонии.

«Надо поддержать студентов, которые будут трудиться в летний период, это возможность для них и подзаработать, и принести пользу», - уточнил Иван Белозерцев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

По мнению губернатора, в настоящее время студенческие отряды получили второе дыхание.

«Когда мне было 22 года, я был избран делегатом 19-го съезда комсомола, тогда была примерно такая обстановка, как сейчас - такого эмоционально и положительно заряженного зала с тех пор я не видел. Вы, как и студенты в наше время, в летний период принимали участие в различных студотрядах, делали полезные дела, трудились, приносили пользу стране», - подчеркнул Белозерцев.

Участниками слета в Пензе стали около 300 бойцов студотрядов из 14 регионов. Для них провели образовательные мероприятия, конкурсы, тренинги, квесты и заседания круглых столов. Так, в рамках мероприятия они посетили Губернаторский дом, где им рассказали о выдающихся политических деятелях региона.