В Пензе почти два года идет капитальный ремонт набережной Суры. Работы продолжаются, и понять, как в итоговом варианте будет выглядеть эта городская достопримечательность, пока довольно сложно.
С улицы Урицкого обзор закрыт забором, его выставили для того, чтобы оградить строительную площадку. С обеих сторон от «Ростка» к воде спуститься невозможно: врыты металлические трубы.
«Будет выполнено мощение основания склона из дорожных плит, облицовка гранитом. Также подготовка основания и устройство и укрепление склона ячеистыми бетонными плитами, также будет укрепление склона с устройством лестничных маршей около «Ростка», - сообщил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.
Это еще не весь перечень работ, вошедших во второй этап ремонта. Также на набережной должны появиться 32 световые опоры с фонарями, а на нижней прогулочной дорожке установят болларды - элементы ограждения вдоль реки.
Жителям Пензы хотелось бы, чтобы все было сделано на совесть и выглядело аккуратно.
«Есть вопросы к подрядчику, мы их в процессе работы с ним решаем. Работаем», - добавил Игорь Умнов.
Начальник Управления капитального строительства Пензы говорит, что в ноябре планируют завершить ремонт склонов и нижнего яруса набережной.
Во общем как всё как всегда.Летом работы не велись,к концу лета начали,осенью аврал и куча недоделок,к весне недоделки вылезут наружу и деньги кончаться,скандалы ,согласования и деньги тю-тю....., и к августу "мыло мочало ,начинай сначала!!!".