08.10.2018 | 15:51

Право открыть новую зону отдыха для всей семьи в коттеджном поселке Светлая Поляна предоставили детям. Для них построили развлекательно-спортивный комплекс, который назвали парком «Радуга». Его начали возводить еще в прошлом году.

Активные жители сами выступили в роли инвесторов. Разработали проект, собрали средства и приступили к воплощению в жизнь мечты всех местных ребятишек. Так на пустыре появилась площадка с качелями, горками и песочницами. Но реализовать до конца задумку не получилось - не хватило денег.

«Сходили на прием к губернатору. Он нас принял, он нас понял, посоветовал войти в программу «Комфортная среда», - сообщил председатель жилищного кооператива Анатолий Терехин.

На благоустройство двух общественных территорий Чемодановского сельсовета выделили около девяти миллионов рублей. Часть средств была направлена на совершенствование парка «Радуга». Появилась хоккейная площадка, трибуны, заасфальтировали дорожки, установили тренажеры.

На торжественном открытии губернатор обратил внимание на то, что не хватает безопасного покрытия из резиновой крошки.

«Для того чтобы ребята, дети не ранили ноги, руки, я миллион рублей на следующий год выделяю вам, чтобы вы привели все в порядок в соответствии с моими требованиями», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В коттеджном поселке проживает 120 семей, и почти во всех есть ребятишки, которым раньше даже негде было поиграть.

«Детки нуждаются в таких развлекательных участках в нашем поселке. И здесь проводят время не только наши дети, но и мы, взрослые. В любое время года нам есть куда прийти, развлечься, провести время, отдохнуть», - отметила местная жительница Тамара Жидкова.

Глава региона преподнес местным жителям еще один сюрприз. В Чемодановском сельсовете к 2020 году появится новая школа на 470 мест.