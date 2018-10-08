08.10.2018 | 18:17

Только наличие родства с осужденными является пропуском на территорию колонии строгого режима № 1. Матери, отцы и жены познакомились с условиями жизни сыновей и мужей, пребывающих в неволе.

В спальных помещениях был относительный уют и порядок.

«В тумбочках разрешаем хранить литературу, которую осужденные читают, письменные принадлежности, туалетные принадлежности. На этом все», - поделился сотрудник тюрьмы.

Родители заглянули в каждый угол, после чего отправились в столовую, где познакомились с меню. Им предложили продегустировать приготовленные для осужденных блюда. Гости остались довольны.

«Главное, чтобы их все устраивало, а так в принципе нормально. Чистенько, тепло», - заметила супруга осужденного Елена Максименко.

Дни открытых дверей для родственников осужденных в колонии проходят ежеквартально.

«Влияние родственников, поддержание социально полезных связей, конечно, благотворно влияет на порядок тут, впоследствии ресоциализацию и условно досрочное освобождение. Многие уходят положительно характеризующиеся. Данное мероприятие имеет достаточно высокое значение», - отметил начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по области Павел Стариков.