Только наличие родства с осужденными является пропуском на территорию колонии строгого режима № 1. Матери, отцы и жены познакомились с условиями жизни сыновей и мужей, пребывающих в неволе.
В спальных помещениях был относительный уют и порядок.
«В тумбочках разрешаем хранить литературу, которую осужденные читают, письменные принадлежности, туалетные принадлежности. На этом все», - поделился сотрудник тюрьмы.
Родители заглянули в каждый угол, после чего отправились в столовую, где познакомились с меню. Им предложили продегустировать приготовленные для осужденных блюда. Гости остались довольны.
«Главное, чтобы их все устраивало, а так в принципе нормально. Чистенько, тепло», - заметила супруга осужденного Елена Максименко.
Дни открытых дверей для родственников осужденных в колонии проходят ежеквартально.
«Влияние родственников, поддержание социально полезных связей, конечно, благотворно влияет на порядок тут, впоследствии ресоциализацию и условно досрочное освобождение. Многие уходят положительно характеризующиеся. Данное мероприятие имеет достаточно высокое значение», - отметил начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по области Павел Стариков.
penzainform.ru писал(a):
Это что то напоминает пионерский лагерь. Главное это забота о преступниках. они вроде как должны быть озабоченынесением наказания, а все наоборот. и мамы и бабушки. Вот только где они были когда их дети и внуки совершали преступления?