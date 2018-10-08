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Общество | Губернатор призвал глав районов фотографироваться в проблемных местах

08.10.2018|11:41
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На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 октября, губернатор Иван Белозерцев призвал глав районов посещать самые проблемные места.

«Хорошо побывать там, где уже все сделано, на что выделены деньги, сделана документация, сфотографироваться на память и выложить в Интернет. А надо бывать там, где существуют проблемы. Ехать надо туда, где дом разваливается, свалка несанкционированная, где забор упал, где трава не скошена или дорога разбита», - подчеркнул губернатор.

По его мнению, фото глав районов в проблемных местах могут произвести положительный эффект: люди будут видеть, что местные власти работают над улучшением ситуации.

Иван Белозерцев также напомнил, что 20 октября состоится областной субботник.

«К нему нужно готовиться, уже сейчас нужно активно заниматься благоустройством: очищать лесные насаждения и парковые зоны, вывозить мусор, ликвидировать несанкционированные свалки. Подключите все предприятия и организации, договоритесь о выделении техники и людей, об уборке территорий, закрепленных за предприятиями и объектами бизнеса», - поставил он задачу.

Иван Белозерцев также нацелил глав районных администраций на скорейшее завершение работ по проекту «Комфортная среда», пока позволяет погода.

«В кратчайшие сроки увеличьте количество людей, потребуйте от подрядчиков, чтобы раньше начинали работу и позже завершали. Снег пойдет - будет поздно», - предупредил губернатор.

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Гость|08.10.2018 11:59|

Уважаемый Иван Александрович

надо писать прошение

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

Гость|08.10.2018 12:02|

Предлагаем Белозерцеву сфотографироваться на автодорогах до сёл Чубаровка Колышлейского района и Васильевка (Богословский сельсовет) Пензенского района, жители которых обращались к нему с коллективными заявлениями почти 3 года назад, а он наплевал на них.

Гость|08.10.2018 12:04|

Работать надо, а не фотографироваться

Гость|08.10.2018 12:08|

Раньше начинать работу, позже заканчивать - это с чего же??? Рабочее время ограничено по законодательству, да и денег на оплату у Вас всё равно нет.

Гость|08.10.2018 12:10|

1912 год в одной из стран зарегистрировано электромобилей с электродвигателем порядка 33800 едениц

1914 год электрогрузовик перевозит грузы

Где же электромобили

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