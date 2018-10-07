07.10.2018 | 12:35

В исправительных колониях Пензенской области начали проводить эксперименты над людьми. Первыми подопытными стали сотрудники спецучреждений: у многих из них эмоциональное выгорание. Психологи решили лечить его при помощи маскотерапии.

«Здесь мы можем работать с кризисами, травмами, негативными эмоциональными состояниями, такими как агрессия, тревога, депрессивное состояние, зависимости, психосоматические расстройства», - пояснила начальник психологической службы УФСИН России по Пензенской области Татьяна Катаева.

Раскрашивая на свой манер безликую заготовку, люди создают собственный психологический портрет. Чаще всего это происходит неосознанно. К пример, один из пациентов увидел себя веселым клоуном. Каждый ли готов примерить роль шута?

Психологи говорят, что большинство людей ходят в масках. Одни к ним привыкают, и придуманная физиономия становится настоящим лицом человека. Другие меняются только в нужных ситуациях. В любом случае после того как пациент нарисовал себя, специалист может скорректировать его душевное состояние и поведение.

В скором времени маскотерапией станут лечить осужденных пензенских колоний.