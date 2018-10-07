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Общество | На набережной реки Суры началось мощение дорожных плит гранитом

07.10.2018|13:28
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В Пензе продолжается строительство социально значимых объектов. Мэрия города проинформировала о ходе работ по состоянию на воскресенье, 7 октября.

Так, на территории вблизи Спасского кафедрального собора благоустраивается площадка, ограниченная улицами Лермонтова, Белинского, Карла Маркса и Советской. Там подготавливается основание из песка и щебня для последующего мощения.

Кроме того, обустраивается инженерная инфраструктура - ливневая канализация, электрика, наружное освещение и водопровод.

На набережной реки Суры продолжается укрепление склона, создаются лестничные марши. Рабочие практически завершили устройство внизу дорожных плит и приступили к их мощению гранитом. Также выполнена песчаная подготовка под газонные решетки.

В Заре ведется строительство второго дома для детей-сирот. В настоящее время в здании установлены окна, выполнены внутренние монтажные работы, пароизоляция кровли, стены в помещениях оштукатурены на 85%.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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