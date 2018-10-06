06.10.2018 | 10:07

В круглую сумму обошлось жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области нестерпимое желание выпить.

3 августа этого года земетчинец находился в городе Переяславль-Залесский Ярославской области. В одном из магазинов он взял с полки бутылку водки объемом 0,25 литра и выпил ее, не оплатив стоимость товара. Таким образом, мужчина нанес магазину материальный ущерб на 82 рубля.

«В судебном заседании гражданин признал свою вину и раскаялся. За совершенное правонарушение ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.