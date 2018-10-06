Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|6 окт 2018|11:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

Общество | Земетчинец выпил четвертинку водки прямо в магазине, не оплатив ее

06.10.2018|10:07
Печать

В круглую сумму обошлось жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области нестерпимое желание выпить.

3 августа этого года земетчинец находился в городе Переяславль-Залесский Ярославской области. В одном из магазинов он взял с полки бутылку водки объемом 0,25 литра и выпил ее, не оплатив стоимость товара. Таким образом, мужчина нанес магазину материальный ущерб на 82 рубля.

«В судебном заседании гражданин признал свою вину и раскаялся. За совершенное правонарушение ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|06.10.2018 10:21|

А тост сказал? То-то и оно.

Гость|06.10.2018 10:30|

ИМИДЖ НИЧТО! ЖАЖДА ВСЁ!

Гость|06.10.2018 11:04|

а если бы он водку Абсолют за 500 рублей выпил, то штраф тоже 1000 был?

Гость|06.10.2018 11:32|

Ржу,не могу.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 