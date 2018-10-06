06.10.2018 | 16:17

Несмотря на юные годы, воспитанники детского сада № 8 «Машенька» с правилами дорожного движения хорошо знакомы. Но повторение - мать учения, а потому любое напоминание о том, что можно, а чего категорически нельзя делать на проезжей части, лишним не будет.

«С дошкольного возраста, естественно, изучается самый минимум, все проводится в игровой форме. В школьном возрасте детям уже объясняются и значения дорожных знаков, и действие их, распространяемое на пешеходов и на водителей, чтобы дети различали, как и где себя правильно вести», - сообщила старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Инспектор провела с малышами познавательную викторину. Отвечая на ее вопросы, дети рассказали, каким, по их мнению, должен быть идеальный пешеход - в первую очередь аккуратным.

Согласно статистическим данным, случаи с детьми-пешеходами составляют примерно 40% дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в Пензенской области.