06.10.2018 | 12:41

В домах № 5 на улице Ново-Черкасской и № 86 на проспекте Победы заполнение системы отопления запланировано на 6 октября. В доме № 15 на Кижеватова тепло должно появиться в период с 6 по 8 октября.

Это выяснил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время проверки работ по реконструкции сетей отопления, которая проводится по программе капитального ремонта многоквартирных домов.

Выезд градоначальника на объекты состоялся утром в субботу, 6 октября.

«Всего в рамках капитального ремонта по замене отопительного оборудования ресурс отсутствует на шести объектах. На улицах Циолковского, 17; Воровского, 21; Литейной/Беляева, 16/1, организуют подачу отопления 10 октября», - сообщили в пресс-службе мэрии.