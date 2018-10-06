Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|6 окт 2018|19:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

Общество | В пензенском клубе «Доброе сердце» организовали досуг для пенсионеров

06.10.2018|13:23
Печать

Женщины вместе превращают свою жизнь в праздник, а простые предметы - в произведение искусства. Такие чудеса происходят в клубе пожилых людей «Доброе сердце».

«Оно одно, и вокруг него бьется много маленьких сердец, то есть кому тяжело, кому одиноко - мы всех принимаем к себе, пытаемся обогреть, так скажем, научиться творчеству», - рассказала руководитель клуба Ирина Харитонова.

В клубе каждый периодически делится своими умениями. Кто-то спец по макраме, кто-то - по вышивке крестиком. В этот раз Марина Евгеньевна учила подруг украшать пустые бутылки при помощи шпагата.

«Нам нужно закрепить конец клеем, а потом начинаем наматывать туго-туго по бутылке», - показала умелица.

Виток за витком - и хорошее настроение женщинам обеспечено. Такое занятие неплохо лечит нервы.

«Ни о чем не думаешь, только как веревочка бы легла», - отметила участница встречи.

На следующей встрече «Добрых сердец» пенсионерки будут создавать ажурные вазы, конфетницы, салфетницы с узорами и радоваться жизни на заслуженном отдыхе.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 