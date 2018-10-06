06.10.2018 | 13:23

Женщины вместе превращают свою жизнь в праздник, а простые предметы - в произведение искусства. Такие чудеса происходят в клубе пожилых людей «Доброе сердце».

«Оно одно, и вокруг него бьется много маленьких сердец, то есть кому тяжело, кому одиноко - мы всех принимаем к себе, пытаемся обогреть, так скажем, научиться творчеству», - рассказала руководитель клуба Ирина Харитонова.

В клубе каждый периодически делится своими умениями. Кто-то спец по макраме, кто-то - по вышивке крестиком. В этот раз Марина Евгеньевна учила подруг украшать пустые бутылки при помощи шпагата.

«Нам нужно закрепить конец клеем, а потом начинаем наматывать туго-туго по бутылке», - показала умелица.

Виток за витком - и хорошее настроение женщинам обеспечено. Такое занятие неплохо лечит нервы.

«Ни о чем не думаешь, только как веревочка бы легла», - отметила участница встречи.

На следующей встрече «Добрых сердец» пенсионерки будут создавать ажурные вазы, конфетницы, салфетницы с узорами и радоваться жизни на заслуженном отдыхе.